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Рубрика: В мире

В Италии обязали всех работников иметь санитарные пропуска

Текст: Нива Миракян (Рим)
Власти Италии распространили ковид-паспорта на новые категории граждан. Начиная с 15 октября жители Апеннин не смогут больше явиться без него на работу.
Фото: Carlo Hermann / AFP Фото: Carlo Hermann / AFP
Фото: Carlo Hermann / AFP

Нововведение коснется сотрудников как государственного, так и частного сектора. Италия стала первой страной в Европе, решившейся на столь категоричный шаг, "чтобы избежать новых локдаунов".

Фото: Алена Узбекова/ РГ
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До этого дня данное нововведение касалось лишь сотрудников медицинских и учебных заведений, а также студентов.

Так называемый "грин-пасс" - это документ, предполагающий наличие справки о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного за 48 часов до похода на работу. Регионы в качестве компромисса попросили правительство продлить срок действия тестов на коронавирус для работников до 72 часов. На данном этапе неясно, будет ли поддержано это предложение.

Согласно новому правительственному декрету, сотрудники без санпаспартов будут подвергаться штрафным санкциям от 400 до 1 тысячи евро. Кроме того, если в госпредприятиях отсутствовать на рабочем месте с сохранением зарплаты допускается не более 5 дней, то в частных кампаниях обещают лишать жалованья с первого дня.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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