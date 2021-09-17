В Италии обязали всех работников иметь санитарные пропуска

Власти Италии распространили ковид-паспорта на новые категории граждан. Начиная с 15 октября жители Апеннин не смогут больше явиться без него на работу.

Нововведение коснется сотрудников как государственного, так и частного сектора. Италия стала первой страной в Европе, решившейся на столь категоричный шаг, "чтобы избежать новых локдаунов".

До этого дня данное нововведение касалось лишь сотрудников медицинских и учебных заведений, а также студентов.

Так называемый "грин-пасс" - это документ, предполагающий наличие справки о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного за 48 часов до похода на работу. Регионы в качестве компромисса попросили правительство продлить срок действия тестов на коронавирус для работников до 72 часов. На данном этапе неясно, будет ли поддержано это предложение.

Согласно новому правительственному декрету, сотрудники без санпаспартов будут подвергаться штрафным санкциям от 400 до 1 тысячи евро. Кроме того, если в госпредприятиях отсутствовать на рабочем месте с сохранением зарплаты допускается не более 5 дней, то в частных кампаниях обещают лишать жалованья с первого дня.