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17.09.2021,  
06:32
Текст:  Николай Грищенко

В России создадут сверхдальнобойную снайперскую винтовку под патрон НАТО

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

В России идут работы по созданию сверхдальнобойного снайперского комплекса под патрон калибра стран НАТО для поражения целей на расстоянии от 2,5 до трех километров. Испытание оружия начнется в начале 2022 года.

Фото: youtube.com
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Как сообщил РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика Максим Байметов, снайперская винтовка с универсальным натовским патроном 50 bmg (12,7×99 мм) создается для продвижения на экспорт.

Однако разработка конструкторов заинтересовала российские спецслужбы, так как отечественные снайперские комплексы уверенно поражают цели на расстоянии 1600 метров.

"Заявленные нами параметры предполагают, что снайперы смогут поражать цели на расстоянии около 2,5 километра при точной стрельбе, и это будет правилом, а не исключением. Сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит", - отметил конструктор.

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