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17.09.2021 21:19
Рубрика: Власть

За сутки 104 военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: Набатов Юрий, Сизов Олег/Фотохроника ТАСС
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 104 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте более 39,6 тысячи человек.

Кроме того, свыше 137,5 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1508 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 510 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 12 военных лечатся у гражданских медиков. Еще около тысячи человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжелое. А у восьми инфицированных коронавирусом они диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ, по данным на сегодняшний день, выявлены 54 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 179 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более 900 человек, 215 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 28,2 тысячи пациентов, свыше 9,8 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

Власть Безопасность Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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