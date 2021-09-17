Постановление губернатора Забайкальского края от 17 сентября 2021 года № 74 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

твердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края.

А.М.Осипов





Утверждены постановлением губернатора Забайкальского края от 17 сентября 2021 года № 74





Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года № 161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 5 июля 2021 года № 53, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72):

1) преамбулу после слов "от 1 сентября 2021 года № 6321" дополнить словами ", от 14 сентября 2021 года № 6455";

2) в комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 24 слова "17 сентября" заменить словами "1 октября";

б) в пункте 41 слова "17 сентября" заменить словами "1 октября".

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 74 "О некоторых мерах при организации торговли на территории Забайкальского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 22 декабря 2020 года № 166, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72):

1) преамбулу после слов "от 1 сентября 2021 года № 6321" дополнить словами ", от 14 сентября 2021 года № 6455";

2) в пункте 21 слова "17 сентября" заменить словами "1 октября".

3. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 20 июля 2021 года № 57, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72):

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", предложений Главного государственного санитарного врача Забайкальского края от 7 июля 2020 года № 5256, от 13 июля 2020 года № 5468, от 15 июля 2020 года № 5520, от 26 июля 2020 года № 5802, от 5 октября 2020 года № 7589, от 3 декабря 2020 года № 9364, от 15 февраля 2021 года№ 958, от 10 июня 2021 года№ 3941, от 19 июня 2021 года№ 4197 от 18 августа 2021 года № 6061, от 1 сентября 2021 года № 6321, от 14 сентября 2021 года № 6455 о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, заместителя Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю от 21 августа 2020 года № 6484, от 22 октября 2020 года № 8058, от 28 октября 2020 года № 8210, от 3 марта 2021 года № 1367, от 5 августа 2021 года № 5598 о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, предложения Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю от 5 июля 2021 года № 4717 о введении дополнительных ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19), учитывая письмо Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю от И сентября 2020 года № 01У-12/6973 "О принятии мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) при организации и проведении массовых мероприятий", протоколов совещания Оперативного штаба Забайкальского края по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции под председательством заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёва от 13 сентября 2020 года № 63-ОШ, от 16 июля 2021 года № УПГ-52 постановляю:";

2) в пункте 1:

а) в абзаце втором подпункта 2 слова "17 сентября" заменить словами "1 октября";

б) в подпункте 3 слова "17 сентября" заменить словами "1 октября";

в) в подпункте 4 слова "17 сентября" заменить словами "1 октября";

г) в абзаце втором подпункта 8 слова "17 сентября" заменить словами "1 октября";

д) в подпункте 11 слова "17 сентября" заменить словами "1 октября";

е) в подпункте 12 слова "17 сентября" заменить словами "1 октября"; ж) в подпункте 14 слова "17 сентября" заменить словами "1 октября"; з) в подпункте 17:

в абзаце шестом слова "17 сентября" заменить словами "1 октября";

в абзаце седьмом слова "17 сентября" заменить словами "1 октября"; и) в подпункте 18 слова "17 сентября" заменить словами "1 октября".

4. В абзаце первом пункта 2 постановления Губернатора Забайкальского края от 8 июля 2021 года № 54 "О некоторых вопросах действия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 16 июля 2020 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72) слова "17 сентября" заменить словами "1 октября".







