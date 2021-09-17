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17.09.2021,  
09:36
Текст:  Антон Валагин

Запуск баллистических ракет из поезда показали на видео

Центральное телевидение Северной Кореи показало запуск двух баллистических ракет KN-23 из железнодорожного состава. Ролик означает, что КНДР овладела технологией, которая до сих пор имелась только у Советского Союза (США отказались от разработки "ракетных поездов" из-за дороговизны и сложности проекта).

Фото: youtube.com
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Правда, военные Северной Кореи пока не освоили минометный старт, поэтому у замаскированной под товарный вагон пусковой установки раздвигается не только крыша, но и боковые стенки, давая выход пламени ракетного выхлопа. Нет на "ракетном поезде" и устройств для отвода в сторону провода контактной сети. Тем не менее эксперты полагают, что это очевидный прорыв, сулящий противникам Ким Чен Ына немало хлопот.

Во-первых, теперь к известным США позиционным районам северокорейских ракет добавились 6000 километров железных дорог. Ракетной базой может стать любой завод или склад, имеющий подъездную ветку. Каждый товарный состав становится ложной целью, а при нанесении упреждающего удара по КНДР необходимо будет уничтожить все тепловозы (и хранящиеся в резерве паровозы тоже). Во-вторых, большая часть территории страны покрыта горами и в скальных тоннелях "ракетный поезд" не разглядеть ни с самолета, ни со спутника, а население КНДР крайне неохотно сотрудничает с иностранными разведками. В общем, налицо все преимущества советского БЖРК "Молодец" (выполненного на более высоком технологическом уровне и вооруженного баллистическими ракетами межконтинентального класса).

KN-23 - баллистическая ракета малой дальности (аналог российской "Точки"), способная доставить ядерный боезаряд до большинства целей в Южной Корее - в том числе до военной базы США в Пхентэке. В 2019 году Пхеньян сообщил о трех успешных испытаниях ракеты. По данным из открытых источников, дальность ее полета 400 километров, полезная нагрузка - 500 кг. Внешне ракета напоминает боеприпас российского ОТРК "Искандер", но сильно отличается от него технически.

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