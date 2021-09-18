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18.09.2021 19:56
Рубрика: В мире

Apple вводит обязательное частое тестирование для непривитых сотрудников

Текст: Ирина Невинная

Бизнес все чаще использует рычаги давления на сотрудников, подталкивая их к вакцинации. Так, Apple Inc. объявил о решении ввести обязательное частое тестирование на Covid-19 для невакцинированных сотрудников подразделений компании, находящихся в США. В то же время привитым работникам позволено проходить проверку реже.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Новые правила начнут действовать с октября, сообщает Bloomberg. Они будут распространяться на офисы и магазины в США. В Apple уточнили, что политика в отношении филиалов компании, расположенных в других странах, будет зависеть от ситуации на месте. При этом вектор задан, и главный исполнительный директор Тим Кук прямо призвал работников получить вакцину.

Производитель iPhone постепенно ужесточил политику в отношении Covid, все еще не требуя, чтобы все сотрудники в обязательном порядке сделали прививки, отмечает издание. Тем не менее персонал попросили сообщать работодателю о статусе вакцинации.

Дополнительная программа тестирования Covid-19 предполагает, что тестирование будет проводиться до трех раз в неделю, то есть фактически через день.

В мире США Компании Информационные технологии Apple Пандемия коронавируса COVID-19

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