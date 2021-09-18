Около 500 тысяч наблюдателей подали заявки на думские выборы

Новости

Свердловский губернатор пришел проголосовать, несмотря на травму ноги 15:26
1,5 миллиона москвичей проголосовали онлайн 15:21
На юге России более тысячи человек пополнили боевой армейский резерв 15:08
В ЦИК ожидают 90% явки на онлайн-голосование 15:08
Минцифры: На дистанционном голосовании явка составила более 76% 14:58
Памфилова - об оценках "Голоса": Их "карта нарушений" покраснела от стыда за вранье 14:51
Омбудсмен оценила организацию выборов на Южном Урале 14:08
На Кубани проголосовал 102-летний ветеран, сбивший самолет Пауэрса 14:03
Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании 14:01
В Самаре наблюдатель из Италии рассказала, чем отличаются выборы в РФ 14:00
Умер режиссер Марио Камус 13:10
В Ялте на выборах проголосовал "конь в пальто" 13:10
Астраханец-паралимпиец Алексей Леонов проголосовал на выборах в Госдуму 13:06
Явка на выборах глав девяти регионов составила от 14% до 40% 12:49
Губернатор Кубани поздравил Анну Нетребко с юбилеем 12:48
Минск: Искусство Анны Нетребко стало частью сокровищницы мировой оперы 12:47
Киберволонтеры Общественной палаты выявили около 7 тысяч ложных сообщений о выборах 12:43
Врачи дали советы для борьбы с осенней хандрой 12:30
Песков проголосовал онлайн и отметил удобство этой технологии 12:27
Владимир Путин поздравил Анну Нетребко с юбилеем 12:15
Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму 11:47
В Самаре УИК № 3045 стал самым молодым в стране 11:40
Оперштаб: В Москве выявлено 2 746 новых случаев COVID-19 11:39
От Антарктиды до космоса: откуда москвичи голосуют онлайн 11:39
Эксперт рассказал, в каких случаях можно лишиться снятых со счета денег 11:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
18.09.2021 14:56
Рубрика: Власть

Около 500 тысяч наблюдателей подали заявки на думские выборы

Текст: Дмитрий Гончарук

Примерно полмиллиона наблюдателей подали заявки для работы на выборах в Государственную Думу. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Памфилова сообщила о жалобах на принуждение к голосованию

"У нас на сегодняшний день заявилось уже около 500 тысяч наблюдателей. В среднем получается, что это больше пяти человек на участок", - сказала Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

В это число входят наблюдатели от партий, кандидатов-одномандатников и общественных палат. Глава Центризбиркома обратила внимание на то, что с учетом членов комиссий с правом совещательного голоса "у них даже еще шире права, чем у наблюдателей традиционных". Она также подчеркнула, что живое наблюдение ничем не заменить.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
За сутки в России подтверждено 20329 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Москве разыграли первые десять квартир среди избирателей
Военные США признали ошибкой свой удар по Кабулу в конце августа
Дочь рассказала о состоянии Пеле
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств