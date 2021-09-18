Около 500 тысяч наблюдателей подали заявки на думские выборы

Примерно полмиллиона наблюдателей подали заявки для работы на выборах в Государственную Думу. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"У нас на сегодняшний день заявилось уже около 500 тысяч наблюдателей. В среднем получается, что это больше пяти человек на участок", - сказала Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

В это число входят наблюдатели от партий, кандидатов-одномандатников и общественных палат. Глава Центризбиркома обратила внимание на то, что с учетом членов комиссий с правом совещательного голоса "у них даже еще шире права, чем у наблюдателей традиционных". Она также подчеркнула, что живое наблюдение ничем не заменить.