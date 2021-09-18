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18.09.2021 19:10
Рубрика: Власть

Во Владимире проголосовал участник первого Парада Победы

Текст: Элина Труханова
Фото: Владимирское отделение партии "Единая Россия" Фото: Владимирское отделение партии "Единая Россия"
Фото: Владимирское отделение партии "Единая Россия"

Во Владимире участие в выборах депутатов Государственной Думы принял участник первого Парада Победы на Красной Площади Михаил Волосников.

Фото: ОП РФ / Общественная палата РФ
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Выездное голосование 424-й участковой избирательной комиссии специально для пожилых людей было организовано в областном Доме для Ветеранов.

- Помещение было специально подготовлено. Главная задача - чтобы пожилые люди проголосовали в комфортных условиях, а сам процесс для них был максимально безопасным, - сообщили в региональном отделении "ЕР".

В свои 94 года ветеран Великой Отечественной войны и участник легендарного первого Парада Победы на Красной Площади Михаил Петрович Волосников по-прежнему старается во всем быть первым. Голосовать он тоже пришел раньше других.

- Мне 95-й год, и где бы я ни был, где бы ни жил, там, где проходят выборы, я всегда хожу на них первым, - подчеркнул Михаил Петрович.

Всего возможностью отдать свой голос на выборах депутатов Госдумы на выездном голосовании в Доме для ветеранов воспользовались 45 человек.

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