Во Владимире проголосовал участник первого Парада Победы

Во Владимире участие в выборах депутатов Государственной Думы принял участник первого Парада Победы на Красной Площади Михаил Волосников.

Выездное голосование 424-й участковой избирательной комиссии специально для пожилых людей было организовано в областном Доме для Ветеранов.

- Помещение было специально подготовлено. Главная задача - чтобы пожилые люди проголосовали в комфортных условиях, а сам процесс для них был максимально безопасным, - сообщили в региональном отделении "ЕР".

В свои 94 года ветеран Великой Отечественной войны и участник легендарного первого Парада Победы на Красной Площади Михаил Петрович Волосников по-прежнему старается во всем быть первым. Голосовать он тоже пришел раньше других.

- Мне 95-й год, и где бы я ни был, где бы ни жил, там, где проходят выборы, я всегда хожу на них первым, - подчеркнул Михаил Петрович.

Всего возможностью отдать свой голос на выборах депутатов Госдумы на выездном голосовании в Доме для ветеранов воспользовались 45 человек.