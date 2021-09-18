На Чукотке явка на выборы превысила 40 процентов

Более 40 процентов избирателей Чукотского автономного округа уже приняли участие в выборах, сообщили в пресс-службе правительства ЧАО.

"Явка жителей округа на 15 часов местного времени превысила 40 процентов. Голосование прошли 12573 жителей Чукотки", - рассказали в правительстве региона.

Напомним, на Чукотке выбирают депутатов Госдумы и окружной Думы, а также депутатов Анадырского района и Провиденского городского округа. Кроме того, избиратели отдают голоса за глав трех городских округов - Провиденского, Певека, Эгвекинота и Анадырского района.