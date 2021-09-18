На Чукотке вызволили из снежного плена автоколонну

Колонна автомашин, застрявшая в снегу на перевале на трассе Певек - Билибино, смогла продолжить движение, сообщила пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

"К трем часам ночи 18 сентября бульдозер расчистил от снега последние два километра проблемного участка дороги", - говорится в сообщении.

Движение на автодороге Певек - Билибино было затруднено с 12 сентября. После снегопада колонна из 20 грузовых машин застряла на перевале Белый, расположенном в 240 километрах от Певека.

На пути специализированной техники, вышедшей на помощь, было два похожих перевала - Красный и Двойной, это вызвало задержку спасательной операции.

Оперативная группы из Билибина следит за ситуацией перевалах, там дежурит дорожная техника. Из-за позднего начала навигации продолжается доставка грузов автотранспортом из Певека в Билибино.