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Рубрика: Власть

В Биробиджанском районе ЕАО на избирательном участке прошел праздник

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Пресс-служба правительства ЕАО Фото: Пресс-служба правительства ЕАО
Фото: Пресс-служба правительства ЕАО

На избирательном участке в селе Птичник Биробиджанского района отдали свои голоса военнослужащие воинской части №22459. Для солдат, офицеров и их семей муниципалитет устроил настоящий праздник, сообщила пресс-служба правительства Еврейской автономии.

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"Для голосующих были организованы выставка народно-прикладного творчества и концерт. Не забыли и про свежую выпечку", - говорится в сообщении.

По итогам первого дня голосования в выборах приняли участие более 28 тысяч жителей ЕАО, явка 17 сентября составила 22,9 процента.

"Отрадно, что уже в первый день голосования жители Еврейской автономной области показали высокую электоральную активность. Уверена, что и в течение последующих двух дней люди придут на избирательные участки, чтобы поддержать кандидатов и политические объединения. На каждом пункте голосования работают общественные наблюдатели", - сказала председатель Избирательной комиссии ЕАО Елена Саутина.

Напомним, что кроме депутатов Государственной Думы РФ, жители Еврейской автономной области также выбирают депутатов регионального Законодательного собрания.

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