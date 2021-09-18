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18 сентября 2021 г. 15:15
Общество
Текст, видео: Артем Локалов (Саратовская область)

Русские немцы на Волге. Кто остался и как они живут

Репортаж "Родины" из города Маркс
80 лет назад была ликвидирована Республика немцев Поволжья.
Русские немцы. Взгляд сквозь годы. Фото: предоставлено Международным союзом немецкой культуры и "Московской немецкой газетой"
Русские немцы. Взгляд сквозь годы. Фото: предоставлено Международным союзом немецкой культуры и "Московской немецкой газетой"

В cентябре 1941-го почти полмиллиона поволжских немцев, которых обвинили в измене Родине, депортировали в Казахстан и Среднюю Азию. Селения русских/советских немцев были переименованы и заселены переселенцами, которых по разнарядке направляли в Поволжье из других местностей Советского Союза.

Корреспондент "Родины" побывал в городе Маркс (он же Екатериненштадт, Баронск, Екатериноград и Марксштадт) и пообщался с русскими немцами. Теми немногими, что остались на родине предков.

Фото: предоставлено Международным союзом немецкой культуры и "Московской немецкой газетой"
Редкие кадры представлены на фотовыставке "Немецкое Поволжье" в Москве

- Депортация немцев Поволжья кроме человеческого горя повлекла за собой и большой экономический урон. Все производство было брошено. В конце августа надо было убирать урожай пшеницы. Небольшое не немецкое население, которое здесь оставалось, было не в состоянии все обработать и сделать... Больше того, затем в русские, мордовские и татарские села приходили разнарядки о принудительном переселении людей на освободившиеся земли, - говорит Александр Кирсанов, старший научный сотрудник Марксовского краеведческого музея.

Кто-то из потомков русских немцев сейчас считет, что, возможно, в 1941-м с Республикой немцев и с самими русскими (советскими) немцами поступить иначе было нельзя. Но никто не приемлет того, что после войны русским немцам запретили возвращаться на Родину. У них ее отняли навсегда.

Тысячи русских немцев в начале 1990-х, когда Республику немцев на Волге вновь так и не создали, уехали в Германию. Кто-то еще доживает в Сибири и в Средней Азии. На Волгу, о которой всегда с любовью отзывались те, кого выселили с ее берегов, вернулись единицы. Как выглядят теперь эти места и что говорят потомки русских немцев? Смотрите фильм "Родины" об этом.

Темы дня:
#Россия
#СССР
#журнал Родина