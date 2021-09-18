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18.09.2021 12:10
Рубрика: Власть

В Чувашии за один день проголосовала пятая часть избирателей

Текст: Евгений Петров (Чебоксары)

В Чувашии за первый день голосования участие в выборах приняли 20,65 процента избирателей.

Фото: ВладимирАносов/РГ
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Как сообщили в Центризбиркоме республики, в Яльчикском районе на участки пришли 37,7 процента избирателей, в Янтиковском - 35,9 процента, в Порецком - 34,23. В крупных городах - Чебоксарах и Новочебоксарске - проголосовало около 18 процентов избирателей.

В Чувашии проходят выборы разного уровня: в Госдуму РФ, Госсовет республики и выборы депутатов местного самоуправления в ряде муниципалитетов.

Накануне председатель регионального ЦИК Александр Цветков отметил наплыв избирателей с момента открытия участков. По его мнению, высокая активность продиктована тем, что выборы федерального уровня всегда вызывают повышенный интерес, кроме того, многим было удобнее проголосовать в рабочий день.

На избирательных участках в республике работают более двух тысяч наблюдателей. По словам руководителя Регионального штаба общественного наблюдения за выборами Александра Белова, в некоторых УИКах отмечались незначительные недочеты, как, например, отсутствие шторок на кабинках для голосования, но они оперативно устранялись.

Сегодня, во второй день голосования, в республике открылось 1108 избирательных участков. Каждый из них оборудован системой видеонаблюдения. Кадры с 350 участков в режиме онлайн выводятся на мониторы в Центре общественного наблюдения.

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