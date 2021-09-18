В Прикамье явка на второй день выборов на 15 часов составила 19,2%

На 15 часов 18 сентября явка избирателей на выборы в Прикамье составила 19,2 процента. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии.

Всего же на выборы к этому времени пришло более 380 тысяч человек. Самая высокая явка в Прикамье в Бардымском и Большесосновском районах, 35 и 33 процента соответственно. В краевом центре на выборы пока явились 15 процентов от числа избирателей.

В Пермском крае 17, 18 и 19 сентября идет голосование по выборам в Государственную Думу РФ, краевое законодательное собрание и ряд муниципалитетов. В Прикамье работают 1790 избирательных участка.