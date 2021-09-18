В Туве проголосовали больше 40 процентов избирателей

По результатам первого дня выборов, к 20 часам 17 сентября в Республике Тыва проголосовали более 40 процентов зарегистрированных избирателей. В некоторых районах участки посетили до 65 процентов жителей, внесенных в бюллетени. Об этом проинформировала избирательная комиссия региона.

Напомним, 16 сентября в Туве завершилась досрочная выборная кампания. Жители труднодоступных и отдаленных районов проголосовали за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и на пост главы республики. Досрочная кампания прошла в 17 районах. Члены избиркома работали, в частности, на стоянках чабанов, чтобы каждый житель Тувы мог воспользоваться конституционным правом.

Таким образом, еще до начала основного голосования, которое проходит с 17 по 19 сентября, участие в выборах приняли около 11 тысяч жителей Тувы (почти пять процентов электората).

Отметим, 17 сентября временно исполняющий обязанности главы республики Владислав Ховалыг, который баллотируется на пост руководителя региона, проголосовал на избирательном участке в здании Тувинского строительного техникума.