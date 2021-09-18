Больше 57 тысяч человек на Кубани могут впервые сходить на выборы

В Краснодарском крае подсчитали, сколько человек смогут впервые принять участие в выборах во всероссийский день голосования 2021 года в регионе. По данным администрации края, поставить первые отметки в бюллетенях смогут 57,2 тысячи молодых жителей Кубани.

- С 17 по 19 сентября 57268 человек смогут впервые поучаствовать в выборах в Краснодарском крае. Это 1,33 процента от всех жителей региона, имеющих право голосовать.

В Краснодарском крае на сентябрьских выборах должны избрать депутатов Госдумы, а также впервые членов Совета федеральной территории "Сириус". Помимо этого, жители 63 городов и сельских поселений выберут глав своих населенных пунктов, а в 23 муниципалитетах отдать предпочтение депутатам представительных органов.

В первый день всероссийского голосования на Кубани явка составила 22,73 процента - это почти миллион жителей региона. По всей территории Краснодарского края открыты больше 2,8 тысячи избирательных участков.

Почти все участки на Кубани в этом году оборудованы в соответствии с безбарьерной средой - там установлены пандусы, перила, поручни. На тех участках, где по каким-либо причинам удобные подходы сделать не удалось, будут дежурить волонтеры и помогать людям и с инвалидностью и другим маломобильным гражданам.