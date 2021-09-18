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18.09.2021 19:46
Рубрика: Власть

В Анапе проголосовала избирательница с "Алыми парусами" на голове

Текст: Ирина Белова

В Анапе на выборах заметили избирательницу, у которой на голове был водружен корабль с алыми парусами.

Фото: iStock
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В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как женщина в необычном головном уборе пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать.

"Эти выборы точно не стали скучными, - говорится в подписи под роликом. - Вчера на избирательный участок в Благовещенской пришли молодожены, а сегодня в Анапе голосовали девушки с корабельными прическами. Как в восемнадцатом веке".

Героиня, стоя на коленях, проголосовала предположительно за шорами для слабовидящих и, перекрестившись, бросила бюллетени в урну для голосования.

Как выяснилось, героиней видеоролика, разлетевшегося по интернету, оказалась одна из участниц творческого коллектива "4 сезона", оригинально поздравившая анапчан с Днем города, который отмечается сегодня.

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