В Анапе проголосовала избирательница с "Алыми парусами" на голове

В Анапе на выборах заметили избирательницу, у которой на голове был водружен корабль с алыми парусами.

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как женщина в необычном головном уборе пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать.

"Эти выборы точно не стали скучными, - говорится в подписи под роликом. - Вчера на избирательный участок в Благовещенской пришли молодожены, а сегодня в Анапе голосовали девушки с корабельными прическами. Как в восемнадцатом веке".

Героиня, стоя на коленях, проголосовала предположительно за шорами для слабовидящих и, перекрестившись, бросила бюллетени в урну для голосования.

Как выяснилось, героиней видеоролика, разлетевшегося по интернету, оказалась одна из участниц творческого коллектива "4 сезона", оригинально поздравившая анапчан с Днем города, который отмечается сегодня.