В Волгоградской области подсчитали явку первого дня голосования

На выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва в Волгоградской области по итогам 17 сентября явка избирателей составила 27 процентов. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Участки для голосования работают с 08.00 до 20.00. В субботу продолжается волеизъявление граждан, проживающих в 44 населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

В регионе в рамках механизма "мобильный избиратель" подано 51 558 заявлений о выборе по месту нахождения.

Продолжается прием заявлений от избирателей о голосовании на дому. Участковые комиссии принимают заявки до 14.00 19 сентября.