Умер актер из "Дневного дозора" и "Высоцкого" Шухрат Иргашев

17 сентября в Москве на 77-м году жизни скончался советский, узбекский актер и режиссер Шухрат Иргашев. Об этом сообщил на своей Facebook-странице актер и режиссер Угулбек Юлдашев.

"Больше всего боялся писать эти слова... Дорогие друзья, коллеги и поклонники кино, с нами больше нет Народного артиста Узбекистана - Шухрата Ибрагимовича Иргашева. Я от имени друзей и коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким Шухрата Ибрагимовича", - написал Юлдашев.

Шухрат Иргашев родился 19 июня 1945 года в Ташкенте. После окончания школы работал столяром и слесарем на Ташкентском заводе "Подъемник". В 1968-м окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского, и в том же году поступил в труппу Ташкентского русского драматического театра имени Максима Горького.

На экранах дебютировал в 1966-м ролью Шухрата в лирической киноповести "Нежность". На дальнейшем счету - более 120 проектов: Маузер в социальной драме "Возвращение командира", "Завещание старого мастера", Фернандо Хименос в "Он был не один", Анвар в "Яблоках 41-го года", Камал в "Гибели Черного консула", "Встреча у высоких снегов", "Огненные дороги", "Долгое это в горах", "Действуй, Маня!", "Мафия бессмертна", "Дневной дозор", "Меч", "Нюхач", "Высоцкий. Спасибо, что живой" (узбекский генерал КГБ).