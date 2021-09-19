Инженеры-оружейники из Златоуста в инициативном порядке разработали пистолет-пулемет "КЕДР-PARA" под патрон калибра 9х19 миллиметров. Новое оружие, сочетающее возможность скрытого ношения и высокую огневую мощь, подходит для армейского спецназа и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщил РИА Новости представитель завода Вадим Асташин, новый пистолет-пулемет должен прийти на смену созданному в 1991 году пистолету-пулемету "КЕДР". От предшественника "КЕДР-PARA" унаследовал компактность, небольшой вес и продуманную эргономику. Пистолет-пулемет хорошо сбалансирован и откидной плечевой упор, благодаря чему можно вести прицельный огонь одиночными выстрелами.

Пистолет-пулемет ПП-2011 предназначен в качестве малогабаритного оружия для ведения боя на дистанции до 150 метров одиночными выстрелами с руки и короткими очередями, а также на дистанции до 200 метров одиночными выстрелами.

Начальная скорость полета пули - 430 метров в секунду. Для сравнения начальная скорость полета пули у пистолета Макарова Начальная- 315 метров в секунду. Темп стрельбы от 800 до 1000 выстрелов в минуту, что может привести к быстрому расходу магазина, рассчитанного на 30 патронов.

На ПП-2011, как и на "КЕДР", можно установить фонарь, лазерный целеуказатель и глушитель. Впрочем по мнению ряда экспертов - дополнительное оборудование может нарушать балансировку и затруднять ведение огня.

Государственные испытания нового пистолета-пулемета запланированы на начало 2022 года.