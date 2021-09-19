Постановление правительства Республики Хакасия от 17 сентября 2021 года № 440 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004; 13.08.2020, № 1900202008130003; 21.08.2020, № 1900202008210001; 28.08.2020, № 1900202008280007; 04.09.2020, № 1900202009040007; 02.10.2020, № 1900202010020002; 19.10.2020, № 1900202010190004; 30.10.2020, № 1900202010300007; 03.11.2020, № 1900202011030003; 06.11.2020, № 1900202011060001; 10.11.2020, № 1900202011100001; 12.11.2020, № 1900202011120007; 24.11.2020, № 1900202011240002; 26.11.2020, № 1900202011260005; 27.11.2020, № 1900202011270004; 08.12.2020, № 1900202012080002; 29.12.2020, № 1900202012290002; 05.02.2021, № 1900202102050003; 19.02.2021, № 1900202102190001; 04.03.2021, № 1900202103040015; 10.03.2021, № 1900202103100002; 18.03.2021, № 1900202103180008; 19.03.2021, № 1900202103190001; 31.03.2021, № 1900202103310001; 01.04.2021, № 1900202104010001; 26.04.2021, № 1900202104260007; 17.05.2021, № 1900202105170001; 25.05.2021, № 1900202105250002; 01.06.2021, № 1900202106010001; 17.06.2021, № 1900202106170003; 25.06.2021, № 1900202106250005; 29.06.2021, № 1900202106290002; 21.07.2021, № 1900202107210001; 23.07.2021, № 1900202107230002; 28.07.2021, № 1900202107280003; 20.08.2021, № 1900202108200001; 31.08.2021, № 1900202108310002) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "19 сентября" заменить словами "17 октября";

2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"1) временного приостановления проведения на территории Республики Хакасия публичных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, выпускных мероприятий по случаю окончания образовательных организаций и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением: организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, с привлечением зрителей и соблюдением между ними дистанции не менее 1,5 метра (в закрытых помещениях - при условии наполнения зрительских мест не более 50% и с проведением дезинфекционной обработки зрительских мест через каждые три часа); организации мероприятий, проводимых на базе библиотек и музеев, деятельности учреждений культуры и искусства (при условии наполняемости залов не более 75%); мероприятий, одобренных рабочей группой (оперативным штабом) при Правительстве Республики Хакасия по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);";

3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1. При наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя паспорта коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее в настоящем пункте - COVID-19) и его направления органу местного самоуправления муниципального образования Республики Хакасия, на территории которого такие юридические лица, индивидуальные предприниматели реализуют товары, работы, услуги, а также в профильный исполнительный орган государственной власти Республики Хакасия (в зависимости от видов деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя), установленные настоящим постановлением ограничения применяются к деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с учетом следующих особенностей:

на деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания не распространяются ограничения времени оказания услуг общественного питания, установленные абзацем четвертым подпункта 3 пункта 3 настоящего постановления;

установленное абзацем третьим подпункта 3 пункта 3 настоящего постановления для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания максимальное количество посетителей, находящихся в зале, не должно составлять более 75% от числа заявленных в паспорте готовности объекта;

установленная подпунктом 4 пункта 3 настоящего постановления для кинотеатров, фитнес-центров, работающих в городах Абакан, Черногорск и Саяногорск, максимальная загрузка (наполняемость) залов не должна составлять более 75%.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, у которых 60 и более процентов работников (от фактической численности работников) прошли вакцинацию против COVID-19, вправе оформить паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.

Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, заполненный по одной из форм, установленной приложением 4 к настоящему постановлению (в зависимости от видов деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя), подписанный руководителем юридического лица, либо индивидуальным предпринимателем, с приложением подтверждающих документов о проведении вакцинации подлежит направлению в письменной или электронной форме в орган местного самоуправления муниципального образования Республики Хакасия, на территории которого такие юридические лица, индивидуальные предприниматели реализуют товары, работы, услуги, а также в профильный исполнительный орган государственной власти Республики Хакасия (в зависимости от видов деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя) способом, позволяющим подтвердить факт их направления.

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель несут ответственность за достоверность сведений, включенных ими в паспорт коллективного иммунитета к COVID-19.";

4) абзац первый подпункта 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) лиц, проживающих или временно находящихся на территории Республики Хакасия (далее - граждане), в возрасте старше 65 лет в периоды с 15 июня по 28 июня 2020 года, с 29 июня по 12 июля 2020 года, с 13 июля по 26 июля 2020 года, с 27 июля по 09 августа 2020 года, с 10 августа по 23 августа 2020 года, с 24 августа по 06 сентября 2020 года, с 07 сентября по 20 сентября 2020 года, с 21 сентября по 04 октября 2020 года, с 05 октября по 18 октября 2020 года, с 19 октября по 01 ноября 2020 года, с 02 ноября по 15 ноября 2020 года, с 16 ноября по 29 ноября 2020 года, с 30 ноября по 13 декабря 2020 года, с 14 декабря по 27 декабря 2020 года, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, с 11 января по 24 января 2021 года, с 25 января по 07 февраля 2021 года, с 08 февраля по 21 февраля 2021 года, с 22 февраля по 07 марта 2021 года, с 08 марта по 21 марта 2021 года, с 22 марта по 04 апреля 2021 года, с 05 апреля по 18 апреля 2021 года, с 19 апреля по 02 мая 2021 года, с 03 мая по 16 мая 2021 года, с 17 мая по 30 мая 2021 года, с 31 мая по 27 июня 2021 года, с 28 июня по 25 июля 2021 года, с 26 июля по 22 августа 2021 года; с 23 августа по 19 сентября 2021 года, с 20 сентября по 17 октября 2021 года не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:";

5) приложение 4 изложить в следующей редакции:

"Приложение 4 к постановлению Правительства Республики Хакасия "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Смотрите приложение к настоящему постановлению

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







