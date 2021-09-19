Хинштейн: "Единая Россия" обязательно исполнит все обязательства

Все обязательства, которые партия "Единая Россия" взяла на себя перед выборами, будут обязательно исполнены, заявил заместитель секретаря Генсовета ЕР Александр Хинштейн. Он поблагодарил сторонников, которые поддержали политическую силу в ходе избирательной кампании и отдали свои голоса.

Об уверенной победе партии, подчеркнул он, говорят первая информация с Дальнего Востока и из Сибири, а также данные экзит-полов. "В разных регионах эти цифры выглядят по-разному, но в общем и целом победа "Единой России" не вызывает ни малейших сомнений. Это победа уверенная, чистая, - уверен Хинштейн. - Она касается как голосования по партийным спискам, так и кандидатов по одномандатным округам".

Замсекретаря Генсовета "Единой России" обратил внимание на показатели на Дальнем Востоке и в Сибири - там представители партии лидируют в большинстве одномандатных округов. "И в этом тоже есть определенная интрига, потому что Дальний Восток традиционно не считался зоной массовой поддержки партии власти. Нам удалось переломить это стереотип, который не соответствовал действительности", - оценил он эти результаты.