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19 сентября 2021 г.

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 сентября 2021 года № 125 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 17 сентября 2021 года, постановляю:

1. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, собственникам торговых центров, иных зданий и сооружений, в которых расположены торговые объекты и организации, использование гражданами общих залов обслуживания, а также необособленных помещений для приема пищи (фуд-корта или фуд-плейса) осуществлять при условии соблюдения следующих требований:

заполнение 50 процентов количества посадочных мест;

соблюдение методических рекомендаций "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года;

охват вакцинацией от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 80 и более процентов сотрудников организации от фактической численности ее сотрудников, в том числе 100-процентной вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, сотрудников, занятых непосредственным обслуживанием посетителей;

присоединение к югорской декларации "Бизнес без "COVID".

2. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2021 года № 89 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, признав пункт 3 утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



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