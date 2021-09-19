Космонавт рассказал о голосовании на МКС: Проблем у нас не было

Российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий проголосовали на выборах в Госдуму через интернет на московской платформе онлайн-голосования. Проблем с волеизъявлением не возникло.

Сеанс связи с Центризбиркомом начался с курьеза: Земля обратилась с приветствием к Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, членам предыдущего экипажа станции. "К сожалению, Анатолий и Иван улетели с МКС год назад", - уточнил Петр Дубров.

Говоря о процедуре онлайн-голосования на орбите, он сообщил, что "получилось очень замечательно". "Благодаря науке появилась возможность выбрать голосование онлайн с борта МКС", - отметил он. "Проблем с голосованием у нас не было", - добавил космонавт.

Глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила экипаж МКС за активную гражданскую позицию. А Петр Дубров обратился к россиянам с призывом "сделать правильный выбор, потому что он него зависит судьба страны и каждого по отдельности".