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19.09.2021 15:43
Рубрика: Власть

Международные эксперты считают онлайн-голосование в России прорывом

Текст: Владимир Кузьмин
Международные эксперты, наблюдающие за процессом голосования на избирательных участках в России, подчеркивают высокий уровень санитарных мер и организации всех процедур.

"Отмечу очень высокий уровень компетентности и профессионализма тех людей, которые работают на избирательных участках", - прокомментировала увиденное вице-президент гуманитарной ассоциации UED Эстель Мозе. По ее словам, все организовано с соблюдением всех возможных гигиенических и санитарных мер.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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Первое, что бросается в глаза - соблюдение всех санитарных норм сразу при входе, поддержал представитель итальянской партии "Лига Севера" Филиппо Феррара. Он выделил, как быстро протекает сам процесс голосования на участках. "Все проходило с соблюдение всех международных норм", - сказал он.

"Мы не видели случаев нарушения процедуры. Можно сказать даже наоборот - там сделано все, чтобы этих нарушений избежать", - согласилась Эстель Мозе. Как она заметила, везде на участках стоят камеры, везде наблюдатели, следящие за процессом.

Специалист по истории и политическим процессам России, преподаватель Католического института Вандеи Рафаэль Мари Убертин Оклер подтвердила - при посещении участков каких-либо нарушений не замечала: "Всегда есть такие попытки, во всех странах, это правила игры, но мы не смогли констатировать. Не было тени сомнений". А что касается последней резолюции Европарламента с призывом готовиться к непризнанию российских выборов, то это нечестно, уверена она. "Это, естественно, политические решения. Все это понимают", - заявила эксперт.

Особый интерес у международных экспертов вызвала система дистанционного электронного голосования. В их странах такое не встретишь, признавались они. "Это действительно прорыв и большая возможность для людей, у которых физически не получается прийти на участок. Это облегчает многим осуществление права на волеизъявление, таким образом увеличивает и явку", - считает Филиппо Феррара.

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