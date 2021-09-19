Памфилова просит Зюганова разобраться с "информатакой" КПРФ на избиркомы

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова направит обращение к лидеру Коммунистической партии Российской Федерации Геннадию Зюганову, в котором попросит разобраться в "информационной атаке" со стороны некоторых представителей возглавляемой им партии на избиркомы.

"Сейчас готовлю обращение к Геннадию Андреевичу Зюганову, идут сообщения, практически изо всех регионов от наших председателей комиссий: представители КПРФ пошли в информационную атаку, заваливают всякими документами... Не знаю, кто это действует, или это провокации, но сейчас уже начинают заваливать комиссии подобным особым мнением, которое формировалось еще до выборов, то есть трафареты такие", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

Глава Центризбиркома уверена, что подобных указаний от руководства партии "быть не могло". Она отметила, что в комиссии сталкивались с такой технологией на предыдущих выборах

"Срочно, пожалуйста, направить сообщение Геннадию Андреевичу, пусть разберутся с тем, кто это делает, или специально дискредитирует партию, от их имени действуют, или действительно разобраться, кто занимается тем, чтобы выбить комиссии в самый сложный момент", - добавила Памфилова.

Комментируя журналистам заявление главы ЦИК, Зюганов заявил, что оно продиктовано "недовольством поступающими итогами выборов", и призвал Памфилову "проявлять сдержанность".