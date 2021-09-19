Политолог Алексей Чеснаков: Голосование "ногами" становится архаичным

Классическое голосование на избирательных участках становится архаичной процедурой. Такое мнение во время выступления в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве выразил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Убежден, что уже через десять лет голосование "ногами" окончательно потеряет популярность", - считает Алексей Чеснаков.

Уже во время кампании 2021 года в Москве количество избирателей, проголосовавших электронно на сегодняшний день, превысило 1,7 миллиона.

В то время как на участки пришли лишь около 1 миллионов голосующих. Аналитики полагают, что к сегодняшнему вечеру показатели дистанционного и классического голосования примерно сравняются.

Ранее сообщалось, что общая явка на выборы в Москве составила 34,42 процента. Конкретно на дистанционном голосовании явка превысила 85 процентов.