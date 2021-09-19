Представители России и США обсудили вопрос о вмешательстве в выборы

Российские дипломаты обсудили вопрос о вмешательстве США в парламентские выборы в России с представителями Белого дома в Вашингтоне. Об этом журналистам заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Глава российской димписсии сообщил, что аналогичные контакты по этой теме были и с представителями Государственного департамента США. "Мы не только направили ноту, но в пятницу у меня были встречи в Белом доме на этот счет, где мы привлекли внимание коллег о недопустимости такого плана действий в отношении российских выборов", - цитирует Антонова РИА Новости.

Посол России отметил, что американская сторона обратилась с просьбой "представить более широкие материалы на это счет" и обещала их расследовать. При этом Белый дом занимает "отстраненную" позицию относительно американских IT-гигантов вроде Google и Twitter. По словам Антонова, представители администрации Джо Байдена пояснили, что эти крупные компании имеют собственную политику, и американские власти не могут на нее повлиять.