На фестивале в Ярославле "Вий" Гоголя сыграли на армянском языке

Гости поздравляют хозяев "с почином", а также с Днем города, который празднует Ярославль, благодарят за то, что их пригласили в Россию, дали возможность показать свои постановки. Кстати, все они - на языках оригиналов. Художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис говорит: "Будете ставить русскую литературу - будете нашими гостями и в дальнейшем".
Ереванский государственный театр кукол имени О.Туманяна показал спектакль "Вий" - фантасмагорию, мистическую драму по повести Николая Гоголя. История про умершую панночку, про ведьму, поднимающуюся из гроба (здесь она лежит не в гробу, а в гамаке), про нечисть, бесов.
- "Вий" - наша третья постановка по Гоголю. Мы ставили "Нос", идет "Шинель" - спектакль называется "Ак.Ак.", - рассказал "РГ" накануне показа директор - художественный руководитель театра, профессор Рубен Бабаян. - "Нос" шел на русском языке, "Ак.Ак." - без слов, на звуках, оба - камерные. "Вий" - на большой сцене, на армянском языке. Очень разные спектакли. Судя по реакции зрителей, интересные, смотрят их на одном дыхании. Наш "Вий" не такой страшный, его смотрят ребята с 14 лет, и пока что обходилось без трагических случаев (смеется).
Но кому как. Во многих сценах мне было очень страшно. Жуткая музыка, как в фильмах ужасов.
- Когда я писал инсценировку, использовал отрывки и из других произведений Гоголя: "Майская ночь, или Утопленница", "Ночь перед Рождеством", - говорит режиссер Самсон Мовсесян. - Вий находится внутри каждого из нас. Изучение страха - наша цель. Мы пытались найти эмоциональные составляющие, игру - с предметом, с воображением, со зрителем.
Хотя зрители шли на театр кукол, и было заявлено, что в спектакле преобладают элементы пластико-кукольного театра, - кукол в нем нет. Играют драматические актеры, время от времени - в масках. Построен спектакль на пластике, движении. Актеры великолепно играют, танцуют, поют.
Перед началом спектакля худрук обратился к зрителям: "Мы приняли решение - играть сегодня спектакль без субтитров. На армянском языке. Великое произведение гениального русского писателя известно всем. Перевод не нужен. Думаем, наш спектакль найдет у вас отклик".
Знают ли сегодняшние поколения "Вий", - вот в чем вопрос. Кстати, а как в Армении, "проходят" ли это произведение в школе? Нет, рассказывают гости, в школьной программе "Ревизор" и "Мертвые души".
Мнение Рубена Бабаяна: "Титры мешают. Зрители читают текст и не видят, что происходит на сцене. Все наши европейские гастроли проходят без субтитров, без синхронного перевода. У искусства нет языка. Все же знают классику, великие произведения".
Театр кукол имени Ованеса Туманяна основан в 1935 году. Хотя в его названии слово "куклы", спектакли там играют разные: для детей и взрослых, драматические, сказки, с элементами балета, пантомимы, без слов, на армянском, русском языках. Субтитры - на русском, английском, есть и на турецком.
В труппе универсальные артисты. Параллельно они работают и в других театрах. Как считает худрук, современный актер должен уметь все. Недавняя премьера "Три сестры" Антона Чехова, например, - полностью драматический спектакль.
К слову, как свидетельствует история, за 21-летнюю биографию Волковского фестиваля Ереванский театр кукол имени О.Туманяна - первый театр из Армении, приехавший в Ярославль.