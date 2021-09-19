На фестивале в Ярославле "Вий" Гоголя сыграли на армянском языке

В Ярославле в эти дни продолжается XXI Международный Волковский фестиваль. Проходит он на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, под девизом "Русская литература на языках мира".

Гости поздравляют хозяев "с почином", а также с Днем города, который празднует Ярославль, благодарят за то, что их пригласили в Россию, дали возможность показать свои постановки. Кстати, все они - на языках оригиналов. Художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис говорит: "Будете ставить русскую литературу - будете нашими гостями и в дальнейшем".

Ереванский государственный театр кукол имени О.Туманяна показал спектакль "Вий" - фантасмагорию, мистическую драму по повести Николая Гоголя. История про умершую панночку, про ведьму, поднимающуюся из гроба (здесь она лежит не в гробу, а в гамаке), про нечисть, бесов.

- "Вий" - наша третья постановка по Гоголю. Мы ставили "Нос", идет "Шинель" - спектакль называется "Ак.Ак.", - рассказал "РГ" накануне показа директор - художественный руководитель театра, профессор Рубен Бабаян. - "Нос" шел на русском языке, "Ак.Ак." - без слов, на звуках, оба - камерные. "Вий" - на большой сцене, на армянском языке. Очень разные спектакли. Судя по реакции зрителей, интересные, смотрят их на одном дыхании. Наш "Вий" не такой страшный, его смотрят ребята с 14 лет, и пока что обходилось без трагических случаев (смеется).

Но кому как. Во многих сценах мне было очень страшно. Жуткая музыка, как в фильмах ужасов.

- Когда я писал инсценировку, использовал отрывки и из других произведений Гоголя: "Майская ночь, или Утопленница", "Ночь перед Рождеством", - говорит режиссер Самсон Мовсесян. - Вий находится внутри каждого из нас. Изучение страха - наша цель. Мы пытались найти эмоциональные составляющие, игру - с предметом, с воображением, со зрителем.

Хотя зрители шли на театр кукол, и было заявлено, что в спектакле преобладают элементы пластико-кукольного театра, - кукол в нем нет. Играют драматические актеры, время от времени - в масках. Построен спектакль на пластике, движении. Актеры великолепно играют, танцуют, поют.

Перед началом спектакля худрук обратился к зрителям: "Мы приняли решение - играть сегодня спектакль без субтитров. На армянском языке. Великое произведение гениального русского писателя известно всем. Перевод не нужен. Думаем, наш спектакль найдет у вас отклик".

Знают ли сегодняшние поколения "Вий", - вот в чем вопрос. Кстати, а как в Армении, "проходят" ли это произведение в школе? Нет, рассказывают гости, в школьной программе "Ревизор" и "Мертвые души".

Мнение Рубена Бабаяна: "Титры мешают. Зрители читают текст и не видят, что происходит на сцене. Все наши европейские гастроли проходят без субтитров, без синхронного перевода. У искусства нет языка. Все же знают классику, великие произведения".

Театр кукол имени Ованеса Туманяна основан в 1935 году. Хотя в его названии слово "куклы", спектакли там играют разные: для детей и взрослых, драматические, сказки, с элементами балета, пантомимы, без слов, на армянском, русском языках. Субтитры - на русском, английском, есть и на турецком.

В труппе универсальные артисты. Параллельно они работают и в других театрах. Как считает худрук, современный актер должен уметь все. Недавняя премьера "Три сестры" Антона Чехова, например, - полностью драматический спектакль.

К слову, как свидетельствует история, за 21-летнюю биографию Волковского фестиваля Ереванский театр кукол имени О.Туманяна - первый театр из Армении, приехавший в Ярославль.