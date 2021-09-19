Политолог отметил снижение числа голосующих на дому москвичей в сравнении с 2020 годом

Количество голосующих на дому москвичей значительно снизились по сравнению с голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом агентству "Москва" заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"На сегодняшний день количество тех, кто голосовал на дому на этих выборах, по сравнению с предыдущим голосованием по поправкам в Конституцию, меньше. Здесь сыграло свою роль удобное дистанционное голосование, - отметил Алексей Чеснаков. - Значительное число тех, кто голосовал на дому, то есть люди с ограниченными возможностями, и те, кто был вынужден по тем или иным причинам голосовать на дому, они проголосовали дистанционно".