В Москве закрылись избирательные участки

Только что в Москве закрылись 3,6 тысячи избирательных участков. Также в 20.00 завершилось и электронное голосование трех уровней.

Окончательные данные по явке пока не обнародованы, однако, по прогнозам специалистов Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, общий показатель может достичь 48 процентов. Во многом этот высокий для столичного региона уровень объясняется рекордной (примерно 96 процентов) явкой на электронное голосование.

После закрытия участков начнется подсчет голосов. А в 20.15 в штабе соединят так называемые ключи расшифрования - флешки с частями программного кода, необходимого для получения результатов электронного голосования. Таким образом, расклад политических сил по дистанционному голосованию, вероятнее всего, станет ясен уже в ближайший час.