Политолог Костин: ДЭГ решил задачу привлечения к голосованию лояльного электората

Электронное голосование в Москве могло аккумулировать до 60 процентов сторонников "Единой России". Такую точку зрения, выступая в Общественном штабе по наблюдению за выборами, выразил известный российский политолог Константин Костин.

"В первые часы после открытия результатов электронного голосования в штабах оппозиционных партий может быть шок, - прогнозирует Константин Костин. - По моим ожиданиям, "Единая Россия" в ДЭГ наберет 60-70 процентов". Однако в дальнейшем по мере поступления данных с "классических" избирательных участков результат "ЕР" стабилизируется на уровне 40-50 процентов, уверен эксперт.

Как считает Константин Костин, КПРФ может претендовать на 20 процентов голосов избирателей. Коммунисты призывали своих сторонников не участвовать в электронном голосовании, поэтому свои проценты они доберут уже при подсчете бумажных бюллетеней.

ЛДПР, по мнению Константина Костина, вряд ли стоит ли ждать высоких результатов из-за некоторой инертности кампании. Одной из главных интриг кампании, по оценкам политолога, должна стать судьба партии "Новые люди". Константин Костин отмечает, что "Новые люди" имеют схожий электорат с "Яблоком", но значительно опередят конкурента. Константин Костин считает, что "Новые люди" будут балансировать на уровне 5-процентного результата, и получат шанс стать парламентской партией.