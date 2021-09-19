Корреспондент "РГ" отдала голос на выборах депутатов ГД и губернатора

К 15.00 местного времени (08.00 мск) в Хабаровском крае проголосовали 34,79 процента избирателей. Среди них была и корреспондент Дальневосточного филиала "Российской газеты" Юлия Гарднер.

Она отдала голос на 110-м избирательном участке в Хабаровске, где проходит голосование за кандидатов в депутаты Государственной думы от политических партий по федеральным спискам и по одномандатному избирательному округу № 69, а также выборы губернатора края.

- Мне важно будущее моего края и моей страны, - сказала Юлия, сделав свой выбор.