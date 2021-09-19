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19.09.2021 10:26
Рубрика: Власть

Корреспондент "РГ" отдала голос на выборах депутатов ГД и губернатора

Текст: Дина Непомнящая (Хабаровск)

К 15.00 местного времени (08.00 мск) в Хабаровском крае проголосовали 34,79 процента избирателей. Среди них была и корреспондент Дальневосточного филиала "Российской газеты" Юлия Гарднер.

Фото: Никита Березняков/ТАСС
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Она отдала голос на 110-м избирательном участке в Хабаровске, где проходит голосование за кандидатов в депутаты Государственной думы от политических партий по федеральным спискам и по одномандатному избирательному округу № 69, а также выборы губернатора края.

- Мне важно будущее моего края и моей страны, - сказала Юлия, сделав свой выбор.

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