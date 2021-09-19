В Хабаровске установили стелу в честь подвигов КМНС в годы войны

Стелу, посвященную подвигам коренных малочисленных народов Севера (КМНС) во время Второй мировой войны, установили в Хабаровске на пересечении улицы Пушкина и Уссурийского бульвара. Об этом сообщили в правительстве региона.

- Колонна символизирует священный столб, используемый в монументальной скульптуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории края. Верхняя часть обозначает "Верхний мир" в мировоззрении коренных народов. Орнамент с изображением Черного Дракона - прародителя реки Амур - опоясывает верхний фриз столба. Столб венчает бронзовая ритуальная скульптура тигра - духа победы, символа бесстрашия, силы, ловкости, выносливости воинов-северян, - рассказал автор проекта, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Иван Бельды.

На стеле можно увидеть орнаменты эвенков и эвенов, нанайцев, негидальцев, орочей, нивхов и многих других народностей. На тумбе стелы установлена табличка с QR-кодом, через который можно узнать о вкладе воинов из числа КМНС Хабаровского края в победу в Великой Отечественной войне.

В годы Второй мировой войны более 16 процентов от общего числа ушедших на фронт представителей КМНС составляли снайперы, столько же было разведчиков. Особенно много разведчиков из числа коренных народов сражалось в составе 88-й отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта. Представители коренных народов Севера воевали на всех фронтах. Только в составе 117 стрелковых частей их было 1732 человека.