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19.09.2021 12:49
Рубрика: Общество

В Чувашии 95-летний ветеран рассказал, почему не пропускает выборы

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашской Республики Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашской Республики
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашской Республики

В Цивильском районе Чувашской Республики проголосовал один из самых возрастных избирателей республики - 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Ксенофонт Ишутов.

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комисси
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Несмотря на солидный возраст, мужчина никогда не пропускает выборы и активно участвует в жизни родной деревни Байгеево.

- От выборов зависит будущее наших детей и внуков, будущее родины. Во время войны мы защитили страну от грозного и жестокого врага, поэтому сегодня хочется видеть Россию сильным государством, уверенно идущим вперед, - цитирует ветерана официальный портал Чувашии.

Между тем по итогам двух дней в республике, по данным местного ЦИК, проголосовали 36,11 процента избирателей. Активно голосовали жители Яльчикского и Янтиковского районов.

Отметим, что в эти дни в регионе проходят выборы трех уровней: в Госдуму РФ, Госсовет республики и выборы депутатов местного самоуправления в ряде муниципалитетов.

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