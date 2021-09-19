В Чувашии 95-летний ветеран рассказал, почему не пропускает выборы

В Цивильском районе Чувашской Республики проголосовал один из самых возрастных избирателей республики - 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Ксенофонт Ишутов.

Несмотря на солидный возраст, мужчина никогда не пропускает выборы и активно участвует в жизни родной деревни Байгеево.

- От выборов зависит будущее наших детей и внуков, будущее родины. Во время войны мы защитили страну от грозного и жестокого врага, поэтому сегодня хочется видеть Россию сильным государством, уверенно идущим вперед, - цитирует ветерана официальный портал Чувашии.

Между тем по итогам двух дней в республике, по данным местного ЦИК, проголосовали 36,11 процента избирателей. Активно голосовали жители Яльчикского и Янтиковского районов.

Отметим, что в эти дни в регионе проходят выборы трех уровней: в Госдуму РФ, Госсовет республики и выборы депутатов местного самоуправления в ряде муниципалитетов.