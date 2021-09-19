В Башкирии проголосовали почти 60 процентов избирателей

По данным на 15.00 по местному времени 19 сентября явка на выборы депутатов Госдумы РФ в Башкирии составила 59,86 процента от общего числа избирателей.

Как сообщил на онлайн-брифинге заведующий отделом, начальник информационного центра ЦИК РБ Джиханур Алтынбаев, на избирательные участки пришли 1799417 человек. Самый большой процент явки - традиционно в сельских районах Башкирии. В Бакалинском районе явка составила 84,49 процента, в Калтасинском районе - 84,38 процента, в Салаватском - 82,12 процента. Средняя явка в сельских районах превысила 64 процента.

В городах ситуация несколько иная. В Салавате и Сибае проголосовали 68,34 и 63,65 процента соответственно. В Уфе на участки пришли 60,18 процента избирателей. В Стерлитамаке к 15:00 пришли сделать свой выбор 33,77 процента избирателей.

Напомним, что 19 сентября избирательные участки будут открыты до 20.00. В числе тех, кто пришел на участок в третий день голосования - глава Башкирии Радий Хабиров.

- Выборы - самое важное событие для страны, ведь мы определяем политический и экономический курс на следующие пять лет. Я считаю, что трехдневное голосование - это серьезная нагрузка на избирательные комиссии, ведь им нужно было организовать хранения бюллетеней, охрану участков в ночное время, а также обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Но важнее, что нашим жителям так удобнее голосовать, поэтому и явка неплохая, - отметил Радий Хабиров.