В Пермском крае проголосовали 36 процентов избирателей

Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на шесть часов местного времени составляет 36,03 процента или 715 950 человек.

В Бардымском, Большесосновском и Уинский муниципальных округах проголосовали 57, 55 и 49 процентов избирателей соответственно. В Александровском муниципальном округе явка составила 32,1%.

Перми всего проголосовали 238 492 человека. В Ленинском районе голоса отдали 36,59 процента избирателей, в Орджоникидзевском - 31,4процента, в Кировском - 31,06 процента.

Явка в Мотовилихинском районе составила 31,03 процента избирателей, в Свердловском - 30,29, в Индустриальном - 29,8 и в Дзержинском районе 29,51 процента.

Следующие данные о явке избирателей появятся только после завершения процедуры подсчета голосов.