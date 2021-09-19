В Татарстане отметили активность молодежи на выборах

В Татарстане в ходе голосования на выборах отмечается высокая активность молодежи - избирателей и общественных наблюдателей. Об этом заявил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.

- Молодежи на избирательных участках много, я очень рад этому обстоятельству. Молодежь идет голосовать, это видно. Если кто-то сомневается, прошу посетить участки и посмотреть. Самое главное, что меня очень порадовало, что большое количество молодежи среди наблюдателей. Они очень ответственно работают. Приезжаешь на участки и видишь молодых людей, которые четко следят за выборами, имеют рядом гаджеты, - сказал Кондратьев.

В целом, по данным за прошедшие два дня голосования и утро воскресенья, явка в Татарстане составляет 60,5 процента. Из них около 10 процентов избирателей проголосовали на дому - этот формат, по словам главы ЦИК РТ, в этом году пользуется повышенным интересом. Заявки на голосование дома принимаются до 14 часов 19 сентября, для этого необходимо позвонить в участковую избирательную комиссию.

В республике в завершающий день голосования работают 2 тысячи 810 избирательных участков. Кроме выборов депутатов Госдумы РФ в регионе проходят довыборы в Госсовет РТ по двум избирательным округам, а также дополнительные выборы в органы местного самоуправления в 43 районах.