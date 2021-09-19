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19.09.2021,  
11:34
Текст:  Антон Валагин

Второй модернизированный бомбардировщик Ту-160М поднялся в воздух

Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала видео полета второго модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М. Самолет подняли в воздух 17 сентября во время визита главы Ростеха Сергея Чемезова на Казанский авиазавод.

Фото: Златоустовский машиностроительный завод
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Это первое упоминание об испытаниях второго Ту-160М, модернизированного с заменой двигателей на НК-32-02. Самолет не окрашен и имеет бортовой регистрационный номер RF-94444. Какой именно борт был модернизирован, пока неизвестно, пишет bmpd.

В 2020 году ПАО "ОДК-Кузнецов" поставило в Казань первую партию из четырех двигателей НК-32-02. Согласно заключенным с Минобороны контрактам предприятие должно изготовить 30 модернизированных двигателей для обновленных Ту-160М и головного образца бомбардировщика новой постройки. Всего же военные планируют модернизировать 15 сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков и построить 10 новых.

Ранее сообщалось, что двигатель НК-32-02 обладает улучшенными характеристиками - в том числе по экономичности, - что позволяет увеличить дальность полета Ту-160М на 1000 километров. Также на модернизированном самолете установлено новое бортовое оборудование: систему связи, управления и навигации.

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