В Иркутской области закрылись избирательные участки

В Иркутской области завершилось трехдневное голосование. В 20:00 закрылись избирательные участки. Начался подсчет голосов.

К бюллетеням сегодняшнего дня добавили содержимое сейф-пакетов за 17 и 18 сентября, а также бюллетени досрочного голосования - оно проходило в 12 районах региона на 38 участках. Всего в регионе работает 1881 участковая избирательная комиссия. Численность избирателей составляет 1,8 миллиона человек.

В первый день голосования на участки Иркутской области пришли 10,86 процента избирателей, или 200,1 тысячи человек. По итогам второго явка составила 19,41 процента избирателей, или 357,7 тысячи человек. За 19 сентября на 18:00, по данным облизбиркома, явка составила 33,72 процента - 622,5 тысячи человек.

Досрочно свои голоса отдали 2383 человека, или 0,13 процента от общей численности избирателей Иркутской области.