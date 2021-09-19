В Красноярском крае обработали 25% голосов

В Красноярском крае после обработки 25% бюллетеней на выборах в Госдуму РФ лидирует партия "Единая Россия". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя регионального избиркома Алексея Подушкина.

По его словам, на данный момент обработано 25,27% протоколов. "Единая Россия" лидирует с показателем 34,5% голосов. На втором месте располагается КПРФ, которая набирает 21,8%. Далее идут ЛДПР - 13,9%, "Новые люди" - 8%, "Справедливая Россия - За правду" - 5,9%. Остальные партии на данный момент не преодолели пятипроцентного барьера.

На территории Красноярского края выбирали депутатов Государственной думы восьмого созыва и депутатов заксобрания. Кроме того в регионе проходит 40 избирательных компаний в органы местного самоуправления. За три дня выборов свои голоса отдали более 780 тысяч жителей региона. Явка составила 37,62 процента.