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19.09.2021 14:38
Рубрика: Власть

Жители Иркутской области пришли на выборы в костюмах нерпы, зебры и кота

Текст: Екатерина Дементьева

В Иркутской области на избирательные участки выразить свою гражданскую позицию пришли байкальская нерпа, рыжий кот и зебра. Снимки с маскотами разошлись по социальным сетям - с креативными избирателями многие захотели сфотографироваться.

Фото: ЦИК Карелии/vk.com/karelia_vybor
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Избиратель в костюме байкальской нерпы пришел в последний день голосования на участок в центре города в Иркутске. По свидетельствам очевидцев, кукла вела себя дружелюбно. Предъявив паспорт, получила бюллетени и скрылась в кабинке. Рыжий кот явился голосовать тоже в Иркутске - но уже на окраине города

А избиратель в костюме зебры явился на участок в Усолье-Сибирском.

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