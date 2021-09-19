Жители Иркутской области пришли на выборы в костюмах нерпы, зебры и кота

В Иркутской области на избирательные участки выразить свою гражданскую позицию пришли байкальская нерпа, рыжий кот и зебра. Снимки с маскотами разошлись по социальным сетям - с креативными избирателями многие захотели сфотографироваться.

Избиратель в костюме байкальской нерпы пришел в последний день голосования на участок в центре города в Иркутске. По свидетельствам очевидцев, кукла вела себя дружелюбно. Предъявив паспорт, получила бюллетени и скрылась в кабинке. Рыжий кот явился голосовать тоже в Иркутске - но уже на окраине города

А избиратель в костюме зебры явился на участок в Усолье-Сибирском.