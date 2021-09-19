В Дагестане за два дня проголосовала почти половина избирателей

В течение двух дней выборов в Дагестане проголосовали 49,9 процента избирателей, включенных в списки для голосования. Об этом сообщает избирком республики.

- Голосование организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. На входе в помещение для голосования каждому избирателю измеряется температура бесконтактным способом, вручается набор средств индивидуальной защиты и ручка, - пояснили в избиркоме РД.

Здесь отметили, что работа видеокамер на участках и видеофиксация ведется в круглосуточном режиме. Доступ к трансляции изображения есть у всех кандидатов и партий, участвующих в выборах, а также у наблюдателей.

- Наблюдатели беспрерывно отслеживают по мониторам процессы проведения голосований на участках в городах и районах республики. Поступило несколько сообщений о нарушениях, но они несущественные, и подтверждения они не получили, - прокомментировали итоги двух дней выборов в Центре общественного наблюдения Дагестана.