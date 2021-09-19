Международные эксперты оценили ход выборов в Петербурге

Новости

В результате извержения вулкана на Канарских островах никто не пострадал 20:20
ЦИК: Партии не высказали претензий к качеству видеонаблюдения за выборами 19:54
Кардиолог перечислила факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний 19:48
В МВД заявили о сокращении в 1,5 раза дел из-за нарушений на выборах 19:43
В ЦИК сообщили о 12 случаях вбросов бюллетеней на выборах 19:38
Смоленский губернатор проголосовал на дому из-за травмы ноги 19:24
Москалькова выступила за расширение географии онлайн-голосования 19:22
На Кубе проходит голосование на выборах в Госдуму 19:00
Милорад Додик и Новак Джокович спели на свадьбе у легенды сербского дзюдо 18:42
Под Ярославлем члены УИК добрались до избирателей на тракторе 18:31
Сенатор Инна Святенко: Выборы в Москве стали спокойнее 18:19
Профессор Петр Чумаков рассказал, кому не страшен коронавирус 18:10
Явка на выборах в Кузбассе составила почти 70 процентов 17:59
Явка на выборы в Москве превысила 43% 17:56
На испанском острове Пальма произошло извержение вулкана 17:48
В ближайшие часы в Москве ожидается резкое усиление ветра 17:27
На что обратить внимание в выписке ЕГРН при покупке недвижимости 17:17
Жерар Депардье проголосовал в посольстве РФ в Париже 17:16
В Осетии прошли выборы на самом высокогорном избирательном участке РФ 17:10
Эксперт отметил надежность и прозрачность онлайн-голосования 17:03
Подведены итоги первых российско-французских переговоров по шампанскому 16:56
В Москве побит рекорд явки на онлайн-голосование 16:48
Матвиенко оценила решение о выплатах 50 тысяч рублей всем блокадникам 16:31
Центральную Россию ждет аномальное похолодание со снегом 16:29
Представители России и США обсудили вопрос о вмешательстве в выборы 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 19:17
Рубрика: Власть

Международные эксперты оценили ход выборов в Петербурге

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

Международные эксперты из Италии и Узбекистана сообщили, что не нашли нарушений на выборах в Петербурге.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
Житель Великого Новгорода пришел на выборы в образе Александра Невского

В ходе голосования они посетили 15 избирательных участков в Кронштадте, Центральном, Калининском и других районах Северной столицы.

Эксперты отметили высокий уровень организации электорального процесса и обеспечения безопасности в период распространения COVID-19.

Политический аналитик Джулиано Бифольки, по его словам, был впечатлен цифровыми технологиями, которые используются в процессе голосования, и видеонаблюдением.

- В Италии на избирательных участках не бывает видеокамер. Также у нас нет возможности проголосовать удаленно, не используется практика надомного голосования. Можно сказать, что в России выборы проходят на более современном уровне, - поделилась впечатлениями аналитик-международник Сильвия Болтук.

Уполномоченный Республики Узбекистан по правам человека Феруза Эшматова отметила, что на всех участках были созданы условия для голосования людей с инвалидностью и соблюдения санитарных правил. У каждого избирателя на входе измерялась температура, он получал индивидуальную ручку.

Кроме того, международные эксперты заметили, что перед голосованием избиратели получали на участках всю необходимую информацию по видам бюллетеней.

За ходом выборов в Петербурге следили более 6500 наблюдателей, 16 международных экспертов, 12 экспертов по линии Договора о коллективной безопасности и представители СПЧ.

По данным на 12:00 19 сентября, в Петербурге явка на выборах в Госдуму составляла 23,4 процента, в Заксобрание - 21,8 процента.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Памфилова предложила установить неделю школьных каникул для проведения выборов
Явка на онлайн-выборы в Москве превысила 95%
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств