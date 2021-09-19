Международные эксперты оценили ход выборов в Петербурге

Международные эксперты из Италии и Узбекистана сообщили, что не нашли нарушений на выборах в Петербурге.

В ходе голосования они посетили 15 избирательных участков в Кронштадте, Центральном, Калининском и других районах Северной столицы.

Эксперты отметили высокий уровень организации электорального процесса и обеспечения безопасности в период распространения COVID-19.

Политический аналитик Джулиано Бифольки, по его словам, был впечатлен цифровыми технологиями, которые используются в процессе голосования, и видеонаблюдением.

- В Италии на избирательных участках не бывает видеокамер. Также у нас нет возможности проголосовать удаленно, не используется практика надомного голосования. Можно сказать, что в России выборы проходят на более современном уровне, - поделилась впечатлениями аналитик-международник Сильвия Болтук.

Уполномоченный Республики Узбекистан по правам человека Феруза Эшматова отметила, что на всех участках были созданы условия для голосования людей с инвалидностью и соблюдения санитарных правил. У каждого избирателя на входе измерялась температура, он получал индивидуальную ручку.

Кроме того, международные эксперты заметили, что перед голосованием избиратели получали на участках всю необходимую информацию по видам бюллетеней.

За ходом выборов в Петербурге следили более 6500 наблюдателей, 16 международных экспертов, 12 экспертов по линии Договора о коллективной безопасности и представители СПЧ.

По данным на 12:00 19 сентября, в Петербурге явка на выборах в Госдуму составляла 23,4 процента, в Заксобрание - 21,8 процента.