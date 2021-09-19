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19.09.2021 16:08
Рубрика: Культура

В Петербурге проголосовали Михаил Боярский и Лариса Луппиан

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Народные артисты РФ Михаил Боярский и Лариса Луппиан приняли участие в выборах в Петербурге.

Фото: Пресс-служба администрации Сочи
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На видеозаписи, опубликованной ТАСС, видно, что супруги пришли на свой избирательный участок на Миллионной улице в масках, как того требуют правила. Отметим, что на Михаиле Боярском была черная пилотка вместо его привычной шляпы, знакомой каждому петербуржцу.

- У меня есть дети, внуки. Я хочу, чтобы они жили не хуже, чем их родители, - прокомментировал артист свое участие в выборах.

Всего в Северной столице открыты 1940 постоянных избирательных участков, 112 - в местах временного пребывания избирателей вроде морских судов, больниц и вокзалов.

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