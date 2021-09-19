В Заполярье проголосовали почти 37 процентов избирателей

К 18.00 19 сентября в Мурманской области явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы составила 36,9 процентов без учета дистанционного электронного голосования. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

При этом с помощью ДЭГ к вечеру третьего дня выборов проголосовали свыше 92 процентов от зарегистрировавшихся.

В первый день явка на выборы в Заполярье составила более 14 процентов. Во второй день проголосовали более 23 процентов избирателей.

Жители Заполярья по достоинству оценили удобство дистанционного электронного голосования.

- Это очень удобно, - рассказала корреспонденту "РГ" жительница Североморска Анна Григорьева. - Я проголосовала в первый день с утра с помощью мобильного телефона, это заняло примерно минут пять. Все понятно, просто и легко. Думаю, что стоит проводить в электронной форме все выборы.

- Я заболела ковидом незадолго до выборов, - добавила жительница Мурманска Татьяна Перфилова. - Конечно, можно было попросить, чтобы бюллетени доставили мне домой, но зачем беспокоить людей? Я проголосовала в первый же день дистанционно, и у меня все получилось.

- Меня электронное голосование выручило особенно, - рассказал мурманчанин Андрей Заборцев. - Мы с 16 по 19 сентября были в туристическом походе по Хибинам. Заявление на дистанционное голосование я написал заранее. Наша группа 17 сентября устроила отдых в той части маршрута, где был интернет, и я благополучно проголосовал с помощью телефона.