В Заполярье проголосовали почти 37 процентов избирателей

Новости

В результате извержения вулкана на Канарских островах никто не пострадал 20:20
ЦИК: Партии не высказали претензий к качеству видеонаблюдения за выборами 19:54
Кардиолог перечислила факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний 19:48
В МВД заявили о сокращении в 1,5 раза дел из-за нарушений на выборах 19:43
В ЦИК сообщили о 12 случаях вбросов бюллетеней на выборах 19:38
Смоленский губернатор проголосовал на дому из-за травмы ноги 19:24
Москалькова выступила за расширение географии онлайн-голосования 19:22
На Кубе проходит голосование на выборах в Госдуму 19:00
Милорад Додик и Новак Джокович спели на свадьбе у легенды сербского дзюдо 18:42
Под Ярославлем члены УИК добрались до избирателей на тракторе 18:31
Сенатор Инна Святенко: Выборы в Москве стали спокойнее 18:19
Профессор Петр Чумаков рассказал, кому не страшен коронавирус 18:10
Явка на выборах в Кузбассе составила почти 70 процентов 17:59
Явка на выборы в Москве превысила 43% 17:56
На испанском острове Пальма произошло извержение вулкана 17:48
В ближайшие часы в Москве ожидается резкое усиление ветра 17:27
На что обратить внимание в выписке ЕГРН при покупке недвижимости 17:17
Жерар Депардье проголосовал в посольстве РФ в Париже 17:16
В Осетии прошли выборы на самом высокогорном избирательном участке РФ 17:10
Эксперт отметил надежность и прозрачность онлайн-голосования 17:03
Подведены итоги первых российско-французских переговоров по шампанскому 16:56
В Москве побит рекорд явки на онлайн-голосование 16:48
Матвиенко оценила решение о выплатах 50 тысяч рублей всем блокадникам 16:31
Центральную Россию ждет аномальное похолодание со снегом 16:29
Представители России и США обсудили вопрос о вмешательстве в выборы 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 20:16
Рубрика: Власть

В Заполярье проголосовали почти 37 процентов избирателей

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

К 18.00 19 сентября в Мурманской области явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы составила 36,9 процентов без учета дистанционного электронного голосования. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Как выбирали глав регионов и депутатов местных парламентов

При этом с помощью ДЭГ к вечеру третьего дня выборов проголосовали свыше 92 процентов от зарегистрировавшихся.

В первый день явка на выборы в Заполярье составила более 14 процентов. Во второй день проголосовали более 23 процентов избирателей.

Жители Заполярья по достоинству оценили удобство дистанционного электронного голосования.

- Это очень удобно, - рассказала корреспонденту "РГ" жительница Североморска Анна Григорьева. - Я проголосовала в первый день с утра с помощью мобильного телефона, это заняло примерно минут пять. Все понятно, просто и легко. Думаю, что стоит проводить в электронной форме все выборы.

- Я заболела ковидом незадолго до выборов, - добавила жительница Мурманска Татьяна Перфилова. - Конечно, можно было попросить, чтобы бюллетени доставили мне домой, но зачем беспокоить людей? Я проголосовала в первый же день дистанционно, и у меня все получилось.

- Меня электронное голосование выручило особенно, - рассказал мурманчанин Андрей Заборцев. - Мы с 16 по 19 сентября были в туристическом походе по Хибинам. Заявление на дистанционное голосование я написал заранее. Наша группа 17 сентября устроила отдых в той части маршрута, где был интернет, и я благополучно проголосовал с помощью телефона.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Памфилова предложила установить неделю школьных каникул для проведения выборов
Явка на онлайн-выборы в Москве превысила 95%
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств