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19.09.2021 12:23
Рубрика: Власть

Матвиенко: Голосование организовано удобно и безопасно

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Ивановна Матвиенко проголосовала на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва в Санкт-Петербурге на избирательном участке № 2237. Он расположен на Таврической улице в помещении концертного зала "Ассамблея".

Фото: duma.gov.ru
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- Я еще раз убедилась, что голосование организовано удобно, комфортно и безопасно, - отметила она после волеизъявления. - Выборы - это реализация гражданами своего конституционного права определять страданию развития страны.

Глава Совфеда также отметила высочайшую конкуренцию на текущих выборах, в них принимают участие 14 политических партий. При этом избирательная система в России продолжает совершенствоваться.

- В качестве пилотного проекта мы отрабатываем возможность дистанционного электронного голосования, потому что нужно создать безупречную систему, чтобы ее не могли взломать, не могли повлиять на результаты выборов, но дать гражданам возможность использовать современные технологии, - добавила она. - Особенно таким видом голосования интересуется молодежь.

Как сообщает ТАСС, по итогам первого дня голосования явка на выборах в Госдума в Северной столице составила 20,44 процента. Всего в Петербурге, по данным регионального избиркома, принять участие в выборах могут 3 миллиона 868 тысяч 841 человек с правом голоса. Для них было изготовлено 15 миллионов 986 тысяч 800 бюллетеней. Работают 1940 "постоянных" избирательных участков и еще 112 - в местах временного пребывания избирателей, в том числе на судах, в больницах, на вокзалах и в аэропорту.

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