Наблюдатель из Сербии заявил об образцовых выборах в Крыму

Выборы в Крыму проходят по образцовым демократическим стандартам, считает секретарь Экономического и социального совета Сербии Душан Петрович, который наблюдает за проведением выборов в Республике Крым и Севастополе.

- Выборы очень хорошо организованы, никаких проблем мы не видели, - цитирует Петровича РИА Новости. - Выборы можно назвать образцовыми, так как они проходят по стандартам демократии.

В качестве примера гость из Сербии рассказал, что на избирательных участках в Крыму присутствуют наблюдатели от политических партий и общественных организаций, на каждом участке установлено видеонаблюдение. Также он отметил, что в Севастополе и Симферополе работают центры общественного наблюдения, в которых можно открыть и посмотреть видеотрансляцию из любого избирательного участка в регионе.

- Все фиксируется, все можно проверить. Это очень важно, - подчеркнул Душан Петрович.

В Крыму за проведением выборов в Госдуму 17-19 сентября следят наблюдатели и эксперты из Франции, Венесуэлы, Сербии и Туниса. Они посетили участки в Севастополе, Симферополе и Ялте.