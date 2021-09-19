На утро воскресенья проголосовала треть жителей Урала

Избиркомы регионов УрФО представили свежие данные о ходе голосования на выборах. На 10 часов утра свои голоса отдала треть населения федерального округа.

В Тюменской области проголосовало почти полмиллиона избирателей - 41,25 процента. А в Ишимском, Вагайском, Арамашевском и Абатском районах явка превысила отметку в 60 процентов. В соседней Югре проголосовали 378 тысяч человек, что составляет 32,67 процента от общего количества избирателей. В Нефтеюганский районе свои голоса отдали уже 65,02 процента жителей.

В Курганской области проголосовали 225 тысяч жителей - 33,70 процента активного населения, в Свердловской области - 33,61 процента избирателей. В Челябинской области явка составила 28,67 процента.