Ревенко: "Единая Россия" одерживает убедительную победу

"Единая Россия", по получаемым партией данным, на прошедших выборах в Государственную Думу одерживает убедительную победу как по спискам, так и по одномандатным округам, заявил заместитель секретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко.

"Избиратели проявили достаточно высокую активность, и явка сопоставима с той, которая была на выборах в Госдуму в 2016 году", - отметил он.

По словам Ревенко, выборы в Госдуму проходили в честной и конкурентной борьбе. Наблюдатели не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на результаты. "Что касается того информационного потока и шума о якобы возможных нарушениях, которые фиксировались, то более чем 90 процентов этих сообщений являются фейком. С этим массивом нам предстоит работать и выяснить, кому это было нужно и выгодно. Мы за честную борьбу и выборы", - подчеркнул заместитель секретаря Генсовета партии.